İtalya'da hükümet yeni teşvik paketini onayladı

İtalya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) acil durumundan çıkmak için hazırlanan 55 milyar avro değerindeki teşvik paketini onayladı.

14.05.2020 00:22 | Son Güncelleme: 14.05.2020 00:26
İtalya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) acil durumundan çıkmak için hazırlanan 55 milyar avro değerindeki teşvik paketini onayladı.
Başbakan Conte, bakanlar kurulunun ardından Başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, kabine olarak ailelere ve işletmelere yardımcı olması amacıyla 55 milyar avroluk yeni teşvik paketini onayladıklarını söyledi. Başbakan, söz konusu paketin muhalefetin desteği ve iyileştirmesiyle parlamentoda kabul edilmesi umudunu dile getirdi.
Conte, ülkeyi "yeniden başlatacak kararname" olarak andığı yeni paket için "Bugün büyük zorluk çeken bir ülke var. Bu paket, yeniden başlatma aşamasının ön koşullarını ekonomik ve sosyal boyutta somutlaştırmak için var. Hızlı bir başlangıç için işletmeleri yeniden başlatmak ve desteklemek için önlemler sunuyoruz." dedi.
Giuseppe Conte, 55 milyar avroluk paketin 25,6 milyarının işçilere, 15-16 milyarının şirket ve işletmelere, 3,25 milyarının sağlık sektörüne, 2 milyarının turizme, 1,4 milyarının da üniversite ve bilimsel araştırmalara ayrıldığı bilgisini verdi.
Başbakan, bu kararnameyle işten çıkarmaların 5 ay boyunca yasaklandığını, farklı vergi ödemelerinde ertelemelere gidileceğini, tüm işletmelere 4 milyar avroluk vergi indirimi sağlandığını belirtti.
Conte, sosyal güvenlik sistemine kayıtlı serbest çalışan profesyoneller için de 600 avroluk destek ödemelerinin ivedilikle yapılacağını, bunun ilerleyen dönemde 1000 avroya kadar çıkabileceğini kaydetti.
Bu arada, bir soru üzerine, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında herhangi bir turizm koridoru oluşturacak ikili anlaşmalara izin vermeyeceklerini AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e de belirttiğini dile getiren Başbakan Conte, bunun İtalya'nın AB dışında kalacağı anlamına geldiğini söyledi.
Tarım Bakanı gözyaşlarını tutamadı
Başbakan ile basın toplantısına katılan bakanlardan, Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri de "Yeniden başlatma" paketiyle amaçlarının zor durumdaki aile ve işçilere destek olmak olduğunu ifade etti.
Sağlık Bakanı Roberto Speranza da sağlık hizmetleri için ayrılan 3 milyar 250 milyonluk kaynağın, doğru yolda atılmış önemli bir adım olduğunu vurguladı.
Basın toplantısı sırasında kendi alanıyla ilgili konuşan Tarım Bakanı Teresa Bellanova, bu paketle tarım sektörüne 1 milyar 150 milyon kaynak tahsis edildiğini söyledi. Tarım sektöründe çalışan düzenli izni olmayan göçmenlerden bahsederken gözyaşlarına hakim olamayan Bellanova, "Bugünden itibaren görünmez olanlar, daha görünür olacak. Sömürülenlerin de çalışma izini olacak." dedi. İtalya’da hükümet yeni teşvik paketini onayladı

Kaynak: AA

Etiketler: Hükümet, İtalya, Güncel, Haber

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