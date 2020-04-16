Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

İtalya'da ilk plan futbola 'kupa' ile başlamak!

İtalya Futbol Federasyonu, liglere 'İtalya Kupası' ile başlamayı planlıyor.

16.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:15
İtalya'da ilk plan futbola 'kupa' ile başlamak!
İtalya Futbol Federasyonu, liglere 'İtalya Kupası' ile başlamayı planlıyor. Yapılan yeni takvim çalışmalarında İtalya Kupası Yarı Final rövanş mücadelelerinin 27-28 Mayıs'ta oynanması üzerinde bir senaryo hazırlığında olunduğu öğrenildi.
Tüm dünyada etkisini gösteren ve futbolu da vuran korona virüs salgını sonrası liglere ara veren Avrupa ülkeleri, yavaş yavaş yeni takvimler üzerinde toplantılar yapmaya başladı. İtalya Futbol Federasyonu da yeni takvim için senaryoları masaya yatırdı. Geçtiğimiz günlerde İtalya Sağlık Bakanı İtalya'da liglerin oynanmaması gerektiğini belirten bir açıklama yapmış, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina da, "İtalya'da normal hayata dönüldüğünde futbol da başlayacaktır. Bir kez daha tekrar ediyorum, lig mutlaka oynanmalı. Buna ihtiyaç var. Ama bunun zamanı da var" açıklamasını yapmıştı. Korona virüs salgınının yüksek seyrettiği ülkelerin başında gelen İtalya'da yeni futbol takvimi için çalışamalar da başladı. Lig konseyinin yaptığı toplantı sonunda çıkan ilk planlama ise futbola 'İtalya Kupası' ile başlamak. Lig konseyi yetkilileri, kupada 12 Şubat'ta oynanan Inter - Napoli ve 13 Şubat'ta oynanan Milan - Juventus müsabakalarının rövanşlarının 27-28 Mayıs'ta oynanması üzerinde bir rapor hazırladı. Önümüzdeki hafta yapılacak bir toplantıda tartışılacak olan yeni takvim sonrası İtalya'da futbolun ne zaman başlayacağının resmiyet kazanması bekleniyor.
İtalya Kupası yarı final rövanş mücadelelerinin normal şartlarda 4 Mart'ta Juventus - Milan ve 5 Mart'ta Napoli - Inter arasında oynanması gerekiyordu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Futbol Federasyonu, Futbol, İtalya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Kılıçdaroğlu’ndan Adana’daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Haberler ›› Güncel ››İtalya'da ilk plan futbola 'kupa' ile başlamak! - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:19: İBB ÖNÜNDE EYLEM (1) - Haber 12:19: Yozgat'ta fırınlar denetlendi - Haber 12:18: Elazığ'da salep bitkisi toplayanlara 294 bin TL ceza - Haber 12:18: Kadir Doğulu, Instagram canlı yayınında hayranlarıyla buluştu - Haber 12:18: Tire'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haber 12:01: Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz - Haber 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor - Ekonomi 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber