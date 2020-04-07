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İtalya'da işletmelere 400 milyar avro destek

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomideki etkisiyle mücadeleye yönelik 400 milyar avroluk yeni paket açıkladı.

07.04.2020 01:18 | Son Güncelleme: 07.04.2020 01:18
İtalya'da işletmelere 400 milyar avro destek
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomideki etkisiyle mücadeleye yönelik 400 milyar avroluk yeni paket açıkladı.

Başbakanlık Sarayı Chigi 'de Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri, Ekonomik Kalkınma Bakanı Stefano Patuanelli ile beraber bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Conte, salgının özellikle de İtalyan işletmeler üzerindeki etkisini hafifletmeye yönelik yeni mali destek paketinin detaylarını paylaştı.
Başbakan Conte, "Küçük, orta ve büyük İtalyan işletmeler için 400 milyar avroluk acil likidite kaynak veriyoruz. Bunun 200'ü iç piyasaya yönelik, 200'ü ise ihracata yönelik olacak. Bu önemli bir ateşleyici güç. Ben daha öncesinde böyle bir müdahale hatırlamıyorum." dedi.
Conte, bugünkü kararnameyle kabul ettikleri paket ve daha önce kabul ettikleri 350 milyar avro etkiye sahip paketle ekonomiye toplamda 750 milyar avroluk "bazuka" etkisi yaratacak bir destek sağladıklarını ifade etti. Gayri safi yurt içi hasılaların yarısına denk bir paket açıkladıklarının altını çizen Başbakan, "Stratejik olarak önemli faaliyetler yürüten tüm şirketleri korumak için çok etkili bir araç benimsedik." diye konuştu.
Başbakan Conte, ayrıca bazı vergi ödemelerinin nisan ve mayıs aylarında da askıya alınacağını söyledi.

AB'ye "Korona tahvil" mesajı

Başbakan Conte, bir süredir Avrupa Birliği yönetimi ve Birlik içinde Almanya, Hollanda ve Finlandiya gibi ülkelerle ters düştükleri salgının ekonomik etkisiyle mücadele etmede ortak tahvil (korona tahvil) çıkarılarak yeniden borçlanmaya gidilmesi önerisinde pozisyonunu koruduğunu gösterdi.

Birlik içindeki diğer üye devletlerden gelen salgının ekonomik etkisine karşı Avrupa İstikrar Mekanizmasının (ESM) etkinleştirilmesi önerisine karşı çıkan Conte, "ESM'ye hayır, Eurobond'a (Korona tahvil) tabii ki evet. ESM, bu durum için en uygun olmayan araç. Eurobond ise gerçek çözümdür. İçinden geçtiğimiz acil duruma en ciddi ve en etkili cevaptır." dedi.
Conte, kendisine bu mücadeleyi vermemesinin de tavsiye edildiğini ancak ülkesi için küçük hesaplar yapmayacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: İtalya, Chigi, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İtalya'da işletmelere 400 milyar avro destek - Haberler

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