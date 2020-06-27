İtalya'da İsrail'in ilhak planları protesto edildi

İtalya'daki Filistin toplumu ve Filistin dostları, İsrail'in Filistin topraklarını yasa dışı ilhak planları ve Filistin'in devlet olarak tanınması için protesto gösterisi düzenledi.

27.06.2020 20:07 | Son Güncelleme: 27.06.2020 20:41
İtalya'daki Filistin toplumu ve Filistin dostları, İsrail'in Filistin topraklarını yasa dışı ilhak planları ve Filistin'in devlet olarak tanınması için protesto gösterisi düzenledi.
Roma Belediyesi'nin bulunduğu tarihi Campidoglio meydanında toplanan Filistinli ve Filistin dostları İtalyanlar, Filistin'e dayanışmalarını dile getirirken, İsrail'in yasadışı ilhak planları da protesto edildi.
Yüzlerce kişinin katıldığı gösteri öncesinde AA muhabirine konuşan, Roma Filistin Toplumu Başkanı Yousef Salman, şunları kaydetti:
"Biz bugün İtalyan dostlarımızla, İsrail'in yasa dışı şekilde işgal ettiği Filistin topraklarını ilhak etmesine 'hayır' demek için meydanlara indik. Aynı zamanda Filistin halkının tüm haklarına 'evet' demek için buradayız. Kendi kaderini tayin etme hakkı, yaşam hakkının tanınması için buradayız. İtalya ve Avrupa'dan, Ortadoğu'da barışı gerçekleştirmeye yönelik Filistin devletinin tanınmasını talep etmek için buradayız. Adalet olmadan barış da olmaz. Haklar yoksa adalet de olamaz. Filistin halkının da kendi topraklarında Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız Filistin devleti hakkıdır."
Salman, mitingdeki konuşmasında da İtalya ve Avrupa'ya Kudüs'ün başkent olduğu Filistin devletini tanımaya çağırdı.
Başkent Roma'nın dışında Milano, Cenova, Torino, Palermo, Floransa, Bari, Katanya ve Venedik gibi kentlerde de Filistinliler meydanlara indi. İtalya’da İsrail’in ilhak planları protesto edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Filistin, İtalya, İsrail, Güncel, Haber

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