İtalya'da karantina bölgesinde yaşayan Türk öğrenci: Halk tatil gibi anladı
İş, okul ve günlük hayata dair pek çok aktivitenin olumsuz etkilendiği Milona’da yaşayan Sinem Kalkan, Koronavirüs etkisi altındaki İtalya'yı euronews’e anlattı.
08.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:46
Avrupa'da Covid-19 salgını vakalarının en fazla görüldüğü ülke İtalya 'nın kuzeyindeki Lombardiya Bölgesi ve 14 kent karantinaya alındı. Bölgede toplam 16 milyon insan yaşıyor.
Ülkenin mali motoru olarak adlandırılan bölgenin karantinaya alınması sonrası ekonominin olumsuz etkileneceği yorumları yapılıyor. İş, okul ve günlük hayata dair pek çok aktivitenin aksadığı Milano'da yaşayan Sinem Kalkan, koronavirüs etkisi altındaki İtalya'yı euronews Türkçe'ye anlattı.
Ülkenin mali motoru olarak adlandırılan bölgenin karantinaya alınması sonrası ekonominin olumsuz etkileneceği yorumları yapılıyor. İş, okul ve günlük hayata dair pek çok aktivitenin aksadığı Milano'da yaşayan Sinem Kalkan, koronavirüs etkisi altındaki İtalya'yı euronews Türkçe'ye anlattı.
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Kaynak: Euronews.com
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