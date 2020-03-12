Menü
Haberler ›› Ekonomi ››İtalya'da kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükseldi - Ekonomi

İtalya'da kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükseldi

İtalya'da bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

12.03.2020 22:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:35
İtalya'da kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükseldi
İtalya 'da bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükseldi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Koronavirüs, İtalya, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüse karşı Ekonomi
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Ekonomi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Ekonomi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler Ekonomi
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti Ekonomi
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Ekonomi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli Ekonomi
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Ekonomi
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi