İtalya'da kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükseldi
İtalya'da bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.
12.03.2020 22:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:35
İtalya 'da bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükseldi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Koronavirüs, İtalya, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Ekonomi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Ekonomi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Ekonomi
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
Ekonomi
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Ekonomi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Ekonomi
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Ekonomi
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi