İtalya'da köprü çöktü: 1 yaralı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ağır kayıplar veren İtalya'da Ligurya ile Toskana bölgelerini birbirine bağlayan köprü çöktü.
08.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:53
İtalya'nın Ligurya ile Toskana bölgelerini birbirine bağlayan ve Santo Stefano Magro ile Albiano kasabaları arasındaki köprü çöktü. Köprünün çökmesi sonucu 2 minibüste maddi hasar meydana geldi. İtalyan basınından elde edilen son bilgilere göre, minibüs sürücülerinden birinin ağır yaralandığı ve tedavisi için hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Kaynak: DHA