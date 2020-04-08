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İtalya'da köprü çöktü: 1 yaralı

İtalya'nın kuzeybatısındaki Ligurya Bölgesi ile Toskana Bölgesi sınırında kalan SP70 numaralı kara yolundaki köprünün çökmesi sonucu bir minibüs şoförü yaralandı.

08.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:28
İtalya'da köprü çöktü: 1 yaralı
İtalya 'nın kuzeybatısındaki Ligurya Bölgesi ile Toskana Bölgesi sınırında kalan SP70 numaralı kara yolundaki köprünün çökmesi sonucu bir minibüs şoförü yaralandı.

Ülkenin batısındaki Massa Carrara vilayetine bağlı Albiano kasabasından geçen SP70 kara yolunu SP62 kara yoluna bağlayan ve Magra çayı üstünden geçen köprü, yerel saatle 10.25'te henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

İtalyan basınındaki haberlerde, olay sırasında köprüyü kullanan bir minibüs şoförünün yaralandığı ve hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Mühendislik ve inşaat alanında özellikle de kara yolu, tünel ve köprü inşası bakımından öncü ülkelerden olan İtalya'da, son yıllarda çöken köpürler yol güvenliği tartışmalarını da beraberinde getiriyor.
Bugünkü olay haricinde son 3 yılda, 4'ü kendiliğinden biri ise doğal afet nedeniyle 5 köprünün çöktüğü ülkede, köprü ve kara yollarının bakımsızlığı bu tür hadiselerle tartışma konusu oluyor.
Ülkede son yıllardaki en ölümcül köprü çökme hadisesi ise 14 Ağustos 2008'de Cenova kentinde yaşanmıştı. Cenova'dan geçen A10 otoyolunun önemli bağlantılarından olan Morandi Köprüsü, beklenmedik şekilde çökmüş, olayda köprü üstünde seyreden araçlarda bulunanlar ile köprünün altındaki binalarda yaşayanlar da dahil toplam 43 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Toskana, İtalya, Güncel
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