- İtalya'da korona nedeniyle ölü sayısı bin 441'e ulaştı- Vaka sayısı 21 bini geçti
- İtalya'da korona nedeniyle ölü sayısı bin 441'e ulaştı Vaka sayısı 21 bini geçti İtalya'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısının bin 441'e, vaka sayısının 21 bin 157'ye yükseldiği belirtildi.
15.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:57
- İtalya 'da korona nedeniyle ölü sayısı bin 441'e ulaştıVaka sayısı 21 bini geçti
ROMA - İtalya'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısının bin 441'e, vaka sayısının 21 bin 157'ye yükseldiği belirtildi. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü Avrupa 'da bilançoyu arttırıyor. İtalya'da Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 266'dan bin 441'e ulaştığı bildirildi. Toplam vaka sayısının ise 17 bin 660'tan 21 bin 157'ye yükseldiği aktarıldı. Yoğun bakımdaki hasta sayısının önceki güne göre bin 518'e yükseldiği ifade edildi.Öte yandan, Avrupa'da virüsten en çok etkilenen ülke olan İtalya, ölü sayısında Çin'den sonra ikinci sırada bulunuyor.
ROMA - İtalya'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısının bin 441'e, vaka sayısının 21 bin 157'ye yükseldiği belirtildi. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü Avrupa 'da bilançoyu arttırıyor. İtalya'da Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 266'dan bin 441'e ulaştığı bildirildi. Toplam vaka sayısının ise 17 bin 660'tan 21 bin 157'ye yükseldiği aktarıldı. Yoğun bakımdaki hasta sayısının önceki güne göre bin 518'e yükseldiği ifade edildi.Öte yandan, Avrupa'da virüsten en çok etkilenen ülke olan İtalya, ölü sayısında Çin'den sonra ikinci sırada bulunuyor.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :- İtalya'da korona nedeniyle ölü sayısı bin 441'e ulaştı- Vaka sayısı 21 bini geçti
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, İtalya, Güncel
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