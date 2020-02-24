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İtalya'da korona virüsü tedbirleri

Korona virüsü nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da ünlü Venedik Karnavalı'nın iptal edildiği açıklandı.

24.02.2020 14:11 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:11İtalya'da korona virüsü tedbirleri
Korona virüsü nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği 'da ünlü Karnavalı'nın iptal edildiği açıklandı.
İtalya'da Veneto Bölgesel Yönetimi Başkanı Luca Zaia korona virüsüne yönelik alınan tedbirler kapsamında, renkli görüntülerin yaşandığı Venedik Karnavalı'nın iptal edildiğini duyurdu. Korona virüsü nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 217 vakanın bulunduğu ülkede 8 Şubat'ta başlayan Venedik Karnavalı'nın Salı gününe kadar sürmesi bekleniyordu.
Öte yandan İtalya Serie A'da dün oynanması planlanan 4 müsabaka, korona virüsü salgını nedeniyle ertelenmişti. Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki tüm etkinliklerinin askıya alınmasıyla bu bölgelerde oynanması planlanan maçların başka bir tarihte yapılacağı açıklanmıştı.
(İHA
(İHA)

Venedik, İtalya, Güncel

Kaynak: İHA

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