İtalya'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 266'ya yükseldi
İtalya'da korona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 266'ya yükseldi.
13.03.2020 20:59 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:59
İtalya 'da korona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 266'ya yükseldi.
Avrupa ülkelerinde en fazla korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın korona virüsü salgınının merkezi olarak tanımlamasının ardından İtalya'dan korkutan açıklama geldi. İtalya'daki son 24 saatte 250 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle korona kaynaklı ölü sayısı bin 266'ya yükseldi.
Yetkililer, ölü sayısının daha fazla artmasından endişe ediyor. - ROMA
Avrupa ülkelerinde en fazla korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın korona virüsü salgınının merkezi olarak tanımlamasının ardından İtalya'dan korkutan açıklama geldi. İtalya'daki son 24 saatte 250 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle korona kaynaklı ölü sayısı bin 266'ya yükseldi.
Yetkililer, ölü sayısının daha fazla artmasından endişe ediyor. - ROMA
Kaynak: İHA
Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa, İtalya, Güncel
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