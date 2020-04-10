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İtalya'da koronadan ölenlerin sayısı 18 bin 849'a yükseldi

İtalya'da korona virüsü nedeniyle son 24 saatte 570 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 18 bin 849'a yükseldi.

10.04.2020 21:05 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:05
İtalya'da koronadan ölenlerin sayısı 18 bin 849'a yükseldi
İtalya'da korona virüsü nedeniyle son 24 saatte 570 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 18 bin 849'a yükseldi.
Korona virüsü salgınında Avrupa'da en çok ölümün gerçekleştiği İtalya'da korona virüs bilançosu artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 570 kişinin daha korona virüs nedeni ile hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 18 bin 849'a yükseldiği belirtildi. Ülke genelinde 3 bin 951 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 147 bin 577'ye ulaştığı kaydedildi.
Öte yandan İtalya'da alınan karantina önlemleri 13 Nisan tarihinde sona eriyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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