Menü
Haberler››Dünya››İtalya'da koronavirüs: 'Hastalar yakınlarına veda bile edemeden ölüyor' - Haberler

İtalya'da koronavirüs: 'Hastalar yakınlarına veda bile edemeden ölüyor'

İtalya'da hastanelerin yatak kapasitelerinin dolduğunu belirten Pediatri Anabilim Dalı Başkanı Dr. Lorenzo D'Antiga, hastaları diğer hastanelere sevk etmek zorunda kaldıklarını, ancak başka hastanelerde de aynı durumun yaşandığını söylüyorView on euronews.

18.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:36
İtalya'da hastanelerin yatak kapasitelerinin dolduğunu belirten Pediatri Anabilim Dalı Başkanı Dr. Lorenzo D'Antiga, hastaları diğer hastanelere sevk etmek zorunda kaldıklarını, ancak başka hastanelerde de aynı durumun yaşandığını söylüyorView on euronews İtalya’da koronavirüs: ’Hastalar yakınlarına veda bile edemeden ölüyor’

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : İtalya, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı Haberler
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son Dakika: İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978’e yükseldi Haberler
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Bilim insanlarına göre koronavirüs insan yapımı değil Haberler
Bilim insanlarına göre koronavirüs insan yapımı değil
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Haberler
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Haberler
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Haberler
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Loading