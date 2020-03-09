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İtalya'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastane odasının görüntüleri ortaya çıktı

Koronavirüs salgını nedeniyle en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke olan İtalya'da, virüse yakalanan hastaların tedavi gördüğü bir hastane odasının görüntüleri basına servis edildi. Sağlık çalışanlarının eldiven, gözlük ve koruyucu kıyafetlerle yaşam desteği sunmaya çalıştığı görülürken, hastaların yüzüstü yatırılıyor olması dikkat çekti.

09.03.2020 18:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:50

İngiliz haber ajansı Reuters, koronavirüsü nedeniyle karantinaya alınan İtalya 'nın Lombardy şehrinde koronavirüsü hastalarının tedavi edildikleri görüntüleri servis etti. Doktorlar durumları ciddi olan ve yaşam destek makinasına bağlı olan hastaları tedavi ederken özel eldiven ve koruyucu elbise kullanıyorlar. Fotoğraflarda dikkat çeken bir başka detay, bazı hastaların yüzüstü yatırılıyor olması.

DOKTOR VE HEMŞİRELER TEKRAR GÖREVE ÇAĞRILABİLİR

Doktorlar kana daha fazla oksijen gitmesi için hastaları yüz üstü yatırıyorlar. Koronavirüsünün ilk ortaya çıktığı İtalya'nın kuzey bölgesiLombardy'da korona virüsü vakalarının artmasından ve doktor ve hemşirelerin tedavi için yetersiz kalmasında dolayı yetkililer emekli olan doktor ve hemşireleri tekrar göreve çağırma hazırlıklarına başladı.

HEMŞİRELERİN YAKLAŞIK YÜZDE 10'UNUN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Lombardy Bölgesi Sağlık Müdürü Giulio Gallera bugün yaptığı açıklamada, bölgede bulunan doktor ve hemşirelerin yaklaşık yüzde onluk bir kısmının pozitif çıktığını bundan dolayı çalışamadıklarını söyledi.

Bunun yanı sıra gelecek ay final sınavlarına girip mezun olmaları beklenen hemşirelik okulu öğrencilerinin mezuniyetlerinin öne çekilip önümüzdeki günlerde göreve başlamaları bekleniyor.

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İtalya'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastane odasının görüntüleri ortaya çıktı
Etiketler : Koronavirüs, İtalya, Dünya, Güncel
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