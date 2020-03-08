İtalya'da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 366'ya yükseldi
Avrupa'da yeni tip koronavirüsün en çok can aldığı ve çok sayıda kişiye yayıldığı İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 133 kişi artarak 366'ya yükseldi.
08.03.2020 21:05 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:05
Avrupa 'da yeni tip koronavirüsün en çok can aldığı ve çok sayıda kişiye yayıldığı İtalya 'da hayatını kaybedenlerin sayısı 133 kişi artarak 366'ya yükseldi.
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Kaynak: Dunya.com
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