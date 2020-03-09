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Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 463'e yükseldi

Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 97 kişi daha artarak 463'e yükseldi.

09.03.2020 20:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:10

Koronavirüsün vurduğu İtalya 'da bilanço giderek ağırlaşıyor. İtalya'da koronavirüs sebebiyle nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 97 kişi daha artarak 463'e yükseldi.

SPOR MÜSABAKALARI ERTELENDİ

Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle iki haftayı aşkın süredir acil durum içinde olan İtalya'da, Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin (CONI) kararıyla tüm spor etkinliklerinin 3 Nisan'a kadar durdurulduğu bildirildi.

YENİ "ÖNLEMLER PAKETİ" AÇIKLANDI

Covid-19 nedeniyle olağanüstü günler geçiren ülkede Başbakan Giuseppe Conte, dün virüsün yayıldığı kuzey bölgelere daha sıkı önlemler getiren yeni bir kararname açıklamıştı.

Buna göre, daha önce 11 beldeye uygulanan giriş-çıkışların sıkı şekilde kontrol edildiği "kırmızı bölge" uygulaması, Milano'nun içinde bulunduğu Lombardiya ile Venedik'in de olduğu 14 kente genişletilmişti.

Söz konusu yerlerde her türlü toplu faaliyet ve eğitim-öğretim, 3 Nisan'a kadar askıya alınmış, Serie A maçlarının ise seyircisiz oynatılmasına izin verilmişti.

VİRÜS ÜST DÜZEY YETKİLİLERE DE BULAŞTI

İtalya Genelkurmay Başkanı General Salvatore Farina, Pazar günü yaptığı kendisinde koronavirüs görüldüğünü söyledi. Ülkede koalisyon ortaklarından Demokratik Parti'nin genel sekreteri Nicola Zingaretti de dün kendisinde koronavirüs görüldüğünü açıkladı. Piemonte Bölge Başkanı Alberto Cirio'ya da koronavirüs teşhisi koyuldu.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 463'e yükseldi

Kaynak: AA

Etiketler : İtalya, Güncel
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