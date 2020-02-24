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İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Dünyada ölü sayısının 3 bine yaklaştığı koronavirüs salgını Avrupa'yı da tehdit etmeye başladı. İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 6'ya yükseldi.

24.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:14

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın pek çok ülkesine yayılan nedeniyle dünya genelinde yaşanan ölümler artarken, 'dan bir ölüm haberi daha geldi.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 6'YA ÇIKTI

İtalya'da koronavirüs taşıyan80'li yaşlarında bir kişi öldü. Ölen kişinin virüse yakalandığı esnada başka bir hastalıktan ötürü hastanede tedavi gördüğü aktarıldı. Ülkede böylece ölü sayısı 6'ya yükseldi. Ülkede, başta virüsün yayıldığı kuzey bölgelerde olmak üzere bir panik havası hâkim olmaya başladı.

RAFLAR BOŞALDI

Virüsün şu ana kadar en yaygın görüldüğü kuzeydeki Lombardia bölgesinin en büyük kenti Milano'dan panikle stok yapmak isteyenler yüzünden süpermarket raflarının boş kaldığını gösteren görüntüler geliyor.

"VAKA SAYISI BİZİ ŞAŞIRTTI"

Başbakan Giuseppe Conte, "İtiraf etmeliyim ki vaka sayısındaki patlayış bizi şaşırttı" dedi. Conte, İtalya'nın diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha sıkı kontroller yaptığını da söyledi ve "Vakaların tespit edilmesinin bir açıklaması da bu olabilir" diye konuştu.

11 KASABAYA GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Lombardia ve Veneto başta olmak üzere kuzeydeki birçok bölgede okullar eğitime ara verdi, müzeler, kiliseler gibi kamuya açık mekanlar kapatıldı. Toplamda yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı 11 kasabaya giriş-çıkış yasağı getirildi, buralarda yaşayanlardan evlerinden çıkmamaları istendi.

MAÇLAR ERTELENDİ

Virüsün görüldüğü bölgelerde geçen hafta sonu yapılması planlanan 4 Serie A maçı da dahil olmak üzere müsabakaları ertelendi. Dünyanın her yerinden turistlerin akın ettiği Venedik Karnavalı'nın son iki günü de virüs tehdidi nedeniyle iptal edildi.

VİRÜS 79 BİNDEN FAZLA KİŞİYE BULAŞTI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19'un yarasa veya yılan gibi yabani hayvan türlerinden insanlara bulaştığı üzerinde durulmuş, virüsün gen yapısının söz konusu hayvanlarla büyük ölçüde benzerlik taşıdığı açıklanmıştı.

Vuhan merkezli salgın nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı.

Kovid-19 salgını nedeniyledünyada ana karasında 2 bin 624 kişi hayatını kaybetti.

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İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

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