İtalya'da koronavirüs ölümlerinde rekor artış: Bir günde 793 kişi hayatını kaybetti

Dünyada en fazla koronavirüs ölümünün görüldüğü ülke olan İtalya 'da can kaybı sayısı son 24 saatte 793 artarak 4 bin 825'e çıktı. Koronavirüs krizinin yönetiminden sorumlu olan Sivil Savunma Kurumu Başkanı Angelo Borrelli, ülkede virüs vakalarının zirve noktasına ulaşmasının iki haftayı bulabileceğini söyledi.

İtalya'da bugüne kadar toplam 233 bin 222 test yapıldı. Bu testlerle belirlenen koronavirüs vaka sayısı da 53 bin 578 oldu. Vaka sayısı son bir günde yaklaşık 6 bin 500 arttı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 6 bin 072'ye ulaştı. Halen yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 2 bin 857.

3 binden fazla ölüm Lombardia bölgesinden

İtalya genelindeki 4 bin 825 ölümün 3 bin 95'i kuzeydeki Lombardia bölgesinden. Lombardia'da son 24 saatte 546 kişi hayatını kaybetti.

Can kaybı sayısında Lombardia'yı yine kuzeydeki Emilia Romagna ve Piemonte bölgeleri takip ediyor.

Başkent Roma'nın da içinde yer aldığı Lazio bölgesinde ölü sayısı 50, vaka sayısı ise 1190.

İtalya'nın 20 bölgesi içinde koronavirüs ölümünün görülmediği tek bölge ise güneydeki Basilicata.

Koronavirüsün en yaygın olduğu Lombardia, 10 milyon kişiyle İtalya'nın nüfusu en yüksek bölgesi.

Lombardia bölgesinde yer alan kentlerin belediye başkanları, İtalyan hükümetinden karantina tedbirlerinin sıkılaştırılmasını, temel ihtiyaçlar dışında üretim yapan fabrikaların ve kamu kurumlarının da kapatılmasını talep ediyor.

31 Ocak'ta acil durum ilan edilmişti

İtalya'da bir hafta önce ölü sayısı 1441, vaka sayısı ise 21 bin 157 seviyesindeydi. Bir hafta içinde can kaybı sayısı 3,3 kat, vaka sayısı da 2,5 kat arttı.

Ülkede 31 Ocak'ta koronavirüs riski nedeniyle acil durum ilan edilmişti.

İlk ölümün 21 Şubat'ta kaydedilmesinin ardındansa, 23 Şubat'tan itibaren bazı kasabalarda karantina tedbirleri uygulanmaya başlanmıştı. Karantina tedbirleri 10 ve 12 Mart'ta yürürlüğe giren iki kararnameyle ülke geneline yayılmış ve aşamalı olarak sıkılaştırılmıştı.

Seyahat kısıtlamaları, okulların ve temel ihtiyaç dışında hizmet veren işletmelerin kapatılması gibi önlemler içeren karantina önlemleri kapsamında halktan da, iş, sağlık ya da temel ihtiyaçlarını karşılamak gibi gerekçeler dışında evlerinden çıkmamaları isteniyor. Son olarak bugünden itibaren park ve bahçeler de kapatıldı.

Uzmanlar, karantina tedbirlerinin etkisinin görülmeye başlanması için en az 2 haftalık uygulama gerektiğini vurguluyor.

İtalya genelinde bir kısmı 25 Mart'a, bir kısmı ise 3 Nisan'a kadar geçerli olmak üzere alınan karantina kararlarının süresinin uzatılmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.