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İtalya'da koronavirüs tehdidi nedeniyle maç ertelendi

İtalya Serie B'de Ascoli'nin Cremonese'yi konuk edeceği mücadele koronavirüs tehdidi nedeniyle ertelendi.

22.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:56

Serie B'de Ascoli ile Cremonese arasında yerel saatle 15:00'te oynanması planlanan mücadele, koronavirüs tehdidi nedeniyle ertelendi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre son birkaç saatte Lombardia bölgesinde yeni koronavirüs vakalarının görüldüğü ve güvenlik önlemlerinin yetersiz olması nedeniyle maçın ertelendiği bildirildi.

40 AMATÖR MAÇ ERTELENMİŞTİ

İki takım yerel saatle 13:00 civarı stada gelmiş, hatta seremoniye çıkacak çocuklar da stada ulaşmıştı. Fakat maç ileri bir tarihe ertelendi. İtalya'da amatör seviyedeki 40 maç da ertelenmişti.

(Ajansspor)

İtalya'da koronavirüs tehdidi nedeniyle maç ertelendi

İtalya, Spor


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