İtalya'da koronavirüs vakası sayısı 1000'i aştı, THY İtalya uçuşlarını 10 Mart'a kadar durdurdu

Avrupa'da koronavirüsün en yaygın görüldüğü ülke olan İtalya 'da vaka sayısı 1000'i aştı.

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın Cumartesi akşamı açıkladığı verilere göre ülkede koronavirüs bağlantılı ölü sayısı 29'a yükseldi. Halen virüs taşıdığı belirlenenlerin sayısı 1049'a ulaştı. Virüs tespit edilen 50 kişininse iyileştiği açıklandı.

İtalya'da yapılan koronavirüs testi sayısı toplamda 18 bini geçti. Koronavirüs testlerinde pozitif çıkanların yüzde 38'i hastanede tedavi altında, yüzde 10'u yoğun bakımda, yüzde 42'si de evlerinde tecrit halinde tutuluyor.

Vakaların en çok olduğu Lombardia, Veneto ve Emilia Romagna bölgelerinde okullar geçen haftanın ardından, gelecek hafta da tatil edildi.

Türkiye, İtalya uçuşlarını durdurdu

Koronavirüs sebebiyle Türkiye-İtalya arası uçuşlar dün gece yarısından itibaren durduruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "COVID-19 ile ilgili olarak; Bilim Kurulumuzun önerileriyle, ilgili bakanlıklarımızla koordinasyon halinde yeni bir tedbiri daha uygulamaya koyduk. Bu geceden itibaren Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları durdurulmuştur" dedi.

Türk Hava Yolları da "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle Irak, İtalya ve Kore seferlerimiz 10 Mart'a kadar iptal edilmiştir" açıklamasını yaptı.

"Papa koronavirüs kaptı " yalan haberi

Öte yandan Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun da koronavirüse yakalandığını iddia eden bir yalan haber sosyal medyada yayılmaya başladı.

Bu yalan haberin kaynağı olarak, Çin'de kayıtlı olduğu belirtilen "MCM News" adlı bir internet sitesi gösteriliyor. Site, Papa'nın ve iki yardımcısının pozitif çıktığını ve Vatikan'ın da bunu doğruladığını yazdı. Ancak Vatikan'dan yapılmış böyle bir açıklama bulunmuyor.

Vatikan Basın Ofisi, Papa'nın geçen hafta içinde bazı programlarını "hafif bir rahatsızlık" nedeniyle iptal ettiğini duyurmuş ancak bazı görüşmelerini sürdürmeye devam etmişti. Papa bugün de geleneksel Pazar duası Angelus'u gerçekleştirdi.

Papa, Angelus sonrası yaptığı konuşmada "soğuk algınlığı" geçirdiğini söyledi ve bu nedenle bu akşamdan itibaren katılması planlanan bir haftalık "ruhani inziva" programına katılmayacağını açıkladı.

Papa bu konuşmasında ayrıca, "savaş yüzünden birçok insanın evlerinden edildiği haberlerinin kendisini üzdüğünü" söyledi ve "dünyadan sığınma ve yardım isteyen göçmenler için dua edilmesini" istedi.