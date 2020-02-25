İtalya'da koronavirüs salgınında can kaybı 10'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede 30'dan fazla ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şu ana kadar 2 bin 600'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Ölümcül virüs tüm dünyada büyük panik yaratırken, virüsün Avrupa'da en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da ölü sayısı 10'a yükseldi.

İTALYA BAŞBAKANI CONTE: ÜLKE EKONOMİSİNİ SARSACAK

Öte yandan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkenin sanayi yükünü çeken Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki corona vakalarının ekonomiyi çok güçlü şekilde sarsacağını dile getirdi.

İSVİÇRE'DE BİR KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

İsviçre'de de görüldü. Sağlık Dairesi tarafından yapılan açıklamada, bir kişiye virüsün bulaştığı teyit edildi. Virüs bulaşan kişi İtalya sınırındaki Tessin Kanton'unda yaşıyor.

AVUSTURYA'DA İKİ KİŞİDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

İtalya'ya komşu Avusturya'da iki kişide virüs tespit edildi. Ülkenin batısındaki Tirol Eyaleti Başbakanı Günther Platter bölgelerinde yaşayan iki İtalyan'da virüs tespit edildiğini belirtti. Platter, yerel medyaya yaptığı açıklamada, söz konusu kişilere İtalya'nın Lombardiya bölgesine yaptıkları seyahat sırasında virüsün bulaştığını tahmin ettiklerini söyledi.

ORF televizyon kanalına konuşan her ikisi de 24 yaşında olan İtalyanların, Innsbruck hastanesinde karantina altında alındığı belirtildi.

HIRVATİSTAN'DA İLK VAKA

Balkan ülkelerinden Hırvatistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Başbakan Andrej Plenkovic, bugün başkent Zagreb'te yaptığı açıklamada, bir kişide Covid-19 virüsünün görüldüğünü teyit ederek, genç hastada belirtilerin "hafif" olduğunu sözlerine ekledi. Sağlık Bakanı Vili Beros, söz konusu kişinin geçen hafta İtalya'da virüsün görüldüğü Milano kentinde olduğunu belirtti.

TENERİFA'DA BİR OTEL KARANTİNAYA ALINDI

İspanya'ya bağlı Kanarya Adalarının en büyüğü olan Tenerife'de de yaklaşık bin kişinin kaldığı bir otel karantinaya alındı. İspanyol El Mundo gazetesi, adanın güneybatısındaki Adeje kasabasında otelde kalan herkese test yapılacağını yazdı. İtalya'nın Lombardiya bölgesinden gelen bir kişide Covid-19 testinin positif çıkması üzerine otelin karantinaya alındığı kaydedildi. İspanyol basını, söz konusu kişinin eşinde de virüs tespit edildiğini duyurdu. Çiftin bir hastanede karantinaya alındığı belirtildi.

İtalya'da virüs nedeniyle on kişinin yaşamını yitirdiği bildirilirken, hastalığa yakalananların sayısı ise 300'ü aştı.

İRAN'DA ÖLÜMLER ARTIYOR

Virüsün İran Sağlık Bakan Yardımcısı İraj Harirçi'yi de bulaştığı belirtildi. IRNA devlet televizyonunda video mesajı yayınlanan Harirçi, Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. İran'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi. İran'da bugüne kadar 95 kişiye hastalığın bulaştığı belirlendi. İran Çin dışında virüsün en fazla can aldığı ikinci ülke konumunda bulunuyor.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İraj Harirçi

DSÖ'DEN HAZIRLIK ÇAĞRISI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün hızla yayılması karşısında, ülkelere hazırlıklı olma çağrısında bulundu. DSÖ'nün Koronavirüs Grubu Başkanı Bruce Aylward, hastalığın ortaya çıkması durumunda ilgili kurumların hızla tepki vermesi gerektiğini vurgulayarak, hastanelerde yatakların ve karantina istasyonlarının hazır tutulmasının şart olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü dünya üzerinde 77 binden fazla kişiye virüs bulaştığını ve bugüne kadar virüsün yol açtığı hastalık nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 600'ü aştığını belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 663, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.

İran'da 16, Japonya'da 4, Güney Kore'de 8, İtalya'da 10, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 80 bini geçerken Çin ana karasında 77 bin 658, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 81 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 30 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19'in görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şöyle sıralandı: Japonya 850, Güney Kore 893, İtalya 229, Singapur 89, İran 61, ABD 35, Tayland 35, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa 12, Kanada 11, Hindistan 3, Filipinler 3, Kuveyt 3, Rusya 2, İspanya 2, İsrail 2, Amman 2, Bahreyn 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1., İsviçre 1, Hırvatistan 1.