İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı 21 bin 157'ye çıktı
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi
14.03.2020 21:33 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:33
İtalya 'da yeni tip koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.
Avrupa'da koronavirüsün en çok can aldığı ve yayıldığı ülkelerin başında İtalya geliyor.
Avrupa'da koronavirüsün en çok can aldığı ve yayıldığı ülkelerin başında İtalya geliyor.
Kaynak: Euronews.com
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