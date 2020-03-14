Menü
Haberler ›› Dünya ››İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı 21 bin 157'ye çıktı - Haberler

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı 21 bin 157'ye çıktı

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi

14.03.2020 21:33 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:33
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı 21 bin 157'ye çıktı
İtalya 'da yeni tip koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.

Avrupa'da koronavirüsün en çok can aldığı ve yayıldığı ülkelerin başında İtalya geliyor.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : İtalya, Dünya

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Haberler
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, Haberler
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Haberler
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Haberler
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi Haberler
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı Haberler
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı