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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 günlük düşüşün ardından yeniden arttı

İtalya'da Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının iki günlük bir düşüşün ardından salı günü yeniden yükselmesi hayal kırıklığı yarattı.

24.03.2020 23:32 | Son Güncelleme: 24.03.2020 23:32
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 günlük düşüşün ardından yeniden arttı
İtalya 'da Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının iki günlük bir düşüşün ardından salı günü yeniden yükselmesi hayal kırıklığı yarattı.

Salı günü yapılan açıklamada, 24 saatte 743 Covid-19 hastasının hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede Covid-19'dan dolayı toplam ölüm sayısı ise Salı günü itibariyle 6 bin 820'yi buldu. Tanı konulan vaka sayısı 69 bin 176. İtalya'da 8 bin 326 kişi de tedavi edilerek sağlığına kavuştu.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, İtalya, Dünya

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