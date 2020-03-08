Menü
Haberler ›› Dünya ››İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 366'ya yükseldi - Haberler

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 366'ya yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 kişi artarak 366'ya yükseldi.

08.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:52

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Avrupa 'da en yaygın olduğu ülke olan İtalya 'da kabus her geçen gün büyüyor. Ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 kişi artarak 366'ya yükseldi.

İTALYA KARA KUVVETLERİ KOMUTANI'NDA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, yeni tip koronavirüs ülkede devlet görevlileri arasında da yayılmaya devam ediyor. Dün iktidar ortağı Demokratik Parti lideri ve aynı zamanda Lazio Bölgesel Yönetim Başkanı Nicola Zingaretti'nin virüse yakalandığının açıklamasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Salvatore Farina ve Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanınınvirüs taşıdığı öğrenildi.

MODENA CEZAEVİNDE İSYAN

Diğer yandan, İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, Modena kentindeki cezaevinde şiddetli bir isyan çıktı. Mahkumların, cezaevinde Kovid-19'a karşı önlem alınması talebiyle ayaklandığı ve protestoların şiddetli bir hal aldığı, güvenlik güçlerinin olaylara müdahale ettiği belirtildi.

İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı Salvatore Farina

PAPA PAZAR DUASINI CANLI YAYINDA YAPTI

Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus da pazar duasını alışılageldiği gibi çalışma ofisinin penceresine çıkarak yapmak yerine canlı yayınla gerçekleştirdi. Papa Franciscus, canlı yayında Aziz Petrus Meydanı'na toplananlara hitap etti.

Pazar duasında İdlib ve Koivd-19'dan etkilenenler için dua eden Papa, duasının son bölümünde pencereye çıkarak, meydandakileri selamladı.

Diğer yandan, İtalya'da virüsün yayılmasını önlemek için belli bölgelerde ilan edilen mücadele seferberliği kapsamında Vatikan Müzesi'nin de 3 Nisan'a kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Kovid-19 nedeniyle olağanüstü günlerden geçen İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, bu sabaha karşı virüsün yayıldığı kuzey bölgelere daha sıkı önlemler getiren yeni bir kararname açıklamıştı.

Buna göre, daha önce 11 beldeye uygulanan giriş-çıkışların sıkı şekilde kontrol edildiği kırmızı bölge uygulamasının, Milano'nun içinde bulunduğu Lombardiya ile Venedik'in de olduğu 14 kente genişletileceği duyurulmuştu.

Ülkede, Kovid-19 bulaşanların sayısı son olarak 5 bin 883'e ulaşırken, bunlardan 233'ünün hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

NE OLMUŞTU?

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen ve kısa sürede başka ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsten dünya genelinde şu ana kadar 100 binden fazla kişi etkilendi.Kovid-19 salgını nedeniyle şimdiye kadar 3 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 366'ya yükseldi
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, İtalya, Wuhan, Dünya

İlgili Haberler

İtalyaİtalya'da Kara Kuvvetleri Komutanı General Farina'da da koronavirüs çıktı
Paylaş

Manşet 

Haberler

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Haberler
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, şehit olan MİT mensubunun kimlik bilgilerini ifşa ettiği gerekçesiyle tutuklandı Haberler
Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, şehit olan MİT mensubunun kimlik bilgilerini ifşa ettiği gerekçesiyle tutuklandı
Eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Osman Can, Ali Babacan'ın yeni partisinde yer almayacak Haberler
Eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Osman Can, Ali Babacan'ın yeni partisinde yer almayacak
Haberler
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haberler
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Müteahhit ile apartman sakinleri arasında 'rögar kokusu' nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı Haberler
Müteahhit ile apartman sakinleri arasında 'rögar kokusu' nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı Haberler
Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı Haberler
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı