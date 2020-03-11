İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 827'ye yükseldi
İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 kişi daha artarak 827'ye yükseldi.
11.03.2020 21:52 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:52
İtalya 'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 kişi daha artarak 827'ye yükseldi.
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Kaynak: Dunya.com
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