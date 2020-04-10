İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849’a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı. Salgının Avrupa 'da en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya 'da ise bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi.

İNGİLTERE'DE SON 24 SAATTE 980 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan, İngiltere'de de koronavirüs bilançosu giderek ağırlaşıyor. Ülkede, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 980 artarak 8 bin 95'e yükseldi.