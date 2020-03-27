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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlere ilişkin rapor açıklandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa'daki merkez üssü olan İtalya'da vakalara ilişkin yeni rapor açıklanırken, Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Silvio Brusaferro da ülkede uygulanan sıkı karantina tedbirlerinin etkisinin virüsün yayılmasını yavaşlatmada kendisini...

27.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:40
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlere ilişkin rapor açıklandı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa 'daki merkez üssü olan İtalya 'da vakalara ilişkin yeni rapor açıklanırken, Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Silvio Brusaferro da ülkede uygulanan sıkı karantina tedbirlerinin etkisinin virüsün yayılmasını yavaşlatmada kendisini göstermeye başladığını söyledi.
Brusaferro, ISS'nin Kovid-19'a yönelik dün tamamladığı raporuna ilişkin sonuçları değerlendirdi.
"Virüsün İtalya'da zirve yapacağı tarihe yaklaşıyoruz ancak henüz olmadı ve bunu geçmedik." diyen Brusaferro, "İtalya'da, yeni tip koronavirüs enfeksiyon eğiliminin gidişatında alınan tedbirlerin etkisini görmeye başladık. 19-20 Mart'ta eğrinin düşüşe geçtiğini gördük, bu, artış hızındaki yavaşlamaya işaret ediyor." ifadelerini kullandı.
Brusaffero, tedbirler konusunda uyarıda bulunarak, "Yayılmadaki yavaşlama, aldığımız önlemleri gevşetmeye yol açmamalı." dedi.
ISS Konseyi Başkanı Franco Locatelli de yeni tip koronavirüse ilişkin "biyolojik savaş" iddialarını reddederek, "SarsCov2 virüsünün laboratuvarda üretilmediğine dair açık göstergelerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.
Rapordan öne çıkan detaylar

ISS'nin verilerine göre, vakaların ortalama yaşı 62 ve yüzde 57,6'sı erkek oldu.
Tüm yaş gruplarında ortalama öldürücülük oranı yüzde 9,2 olarak ölçüldü.

Hayatını kaybeden 6 bin 801 kişiden, 30-39 yaş yüzde 0,2 (17 kişi), 40-49 yaş yüzde 1 (67 kişi), 50-59 yaş yüzde 3,6 (243 kişi), 60-69 yaş yüzde 11,2 (761 kişi), 70-79 yaş yüzde 35,3 (2403 kişi), 80-89 yaş yüzde 39,7 (2702 kişi), 90 yaş ve üzeri ise yüzde 8,9 (608 kişi) olarak kayıtlara geçti.

Bu kapsamda, İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin yüzde 95,1'ini 60 yaş ve üzerindeki yaş grupları oluşturuyor.
"Hipertansiyon, diyabet, kalp yetmezliği"
Verilerde, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerde en çok görülen ortak hastalıklar da sıralandı.
Buna göre, 3 veya daha fazla patolojik rahatsızlığı bulunanların oranı yüzde 50,7, 2 patolojik rahatsızlığı bulunanların oranı yüzde 25,9, sadece bir rahatsızlığı bulunanların oranı da yüzde 21,3 olarak kaydedildi.
Ölenler arasında hiçbir rahatsızlığı bulunmayanların oranı ise yüzde 2,1 olarak ölçüldü.

Yaşamını yitirenlerin yüzde 73'ünde hipertansiyon, yüzde 31,3'ünde diyabet, yüzde 27,8'inde ise kalp yetmezliği gibi rahatsızlıklar başı çekti.

ISS'nin 26 Mart tarihli verilerinde, 6 bin 414 sağlık çalışanının Kovid-19 kaptığı belirtilirken, bu çalışanların yüzde 35'inin erkek ve yaş ortalamasının da 49 olduğu kaydedildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa, İtalya, Güncel

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