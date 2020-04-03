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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 766 kişi artarak 14 bin 681'e yükseldi.

03.04.2020 20:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:10
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 766 kişi artarak 14 bin 681'e yükseldi.



Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 6 haftadır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 85 bin 388'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 119 bin 827'ye yükseldiğini aktardı.

Sivil Savunma Genel Müdürü, dün 18 bin 278 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 1480 artışla 19 bin 758'e ulaştığını, ölü sayısının son 24 saatte 766 kişi artarak 14 bin 681'e çıktığını açıkladı.
Yoğun bakımdaki kişi sayısını 4 bin 68 olarak veren Borrelli, karantina tedbirlerinin gevşetileceği 2. faz olarak anılan aşamaya ne zaman geçileceğine hükümetin karar vereceğini, mevcut tedbirlerin 13 Nisan'a kadar süreceğini ifade etti.
Yeni vaka sayısındaki artış 2000'lerde seyrediyor
Sivil Savunmanın açıkladığı verilere göre, yeni vaka sayısındaki artış 2000'li rakamlarda seyretmeye devam ediyor.
Borrelli, bugün 2 bin 339 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Bu sayı, dün 2 bin 477, çarşamba günü 2 bin 937, salı günü ise 2 bin 107 olarak açıklanmıştı.
Ülke genelinde bugüne kadar, 619 bin 849 kişiye test yapıldığı bildirildi.

Bu arada, ülkede en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakaların görüldüğü Lombardiya'da bölgesel yönetimin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera, dün 367 kişi hayatını kaybettiğini, bugün ise bu sayının 351'e gerilediğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi - Haberler

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