İtalya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 15 bini aştı

İtalya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 681 artarak 15 bin 362'ye yükseldi. Koronavirüsün en çok can aldığı bölge olan Lombardiya'da bulunan Ponte San Pietro şehrindeki 24 cenaze, İtalyan ordusuna ait kamyonlarla defnedilecekleri mezarlıklara götürüldü. Cenazelerin transferi sırasında güvenlik görevlileri ve sivil savunma ekiplerinin özel ekipman giydiği görüldü.

Kaynak: AA