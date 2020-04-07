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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bin 127'ye yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi.

07.04.2020 20:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:32
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bin 127'ye yükseldi
İtalya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi.



Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 6 haftadır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, koronavirüs vaka sayısının 94 bin 67'ye çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 135 bin 586'ya ulaştığını belirtti.
Sivil Savunma Genel Müdürü, dün 22 bin 837 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 1555'lik artışla 24 bin 392'ye çıktığını kaydetti.
Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 604 kişi daha artarak 17 bin 127'ye yükseldiğini açıkladı.
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısında da azalma olduğunu belirten Borrelli, bugün itibarıyla 3 bin 792 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi.
Sivil Savunma'nın açıkladığı verilerde, günlük yeni vaka sayısındaki ciddi düşüş dikkati çekti.
Borrelli, bugün 880 yeni vaka kaydedildiğini, bunun 10 Mart'tan bu yana ilk kez bu kadar düşük geldiğini ifade etti.
Yüksek Sağlık Enstitüsü'nden Prof. Gianni Rezza da "Bir süredir plato çizen yeni vaka sayısındaki grafik, nihayet bugünkü verilerle düşüşe geçmiş görünüyor." dedi.
Verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar 755 bin 445 kişiye test yapıldı.

Ülkede en çok ölü ve vakanın görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nde ise dün 297 olarak kaydedilen ölü sayısı bugün 282'ye geriledi.

"Uzun bir geçiş döneminin başındayız"
Öte yandan, Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri, bugün düzenlediği basın toplantısında, yaklaşan Paskalya Yortusu boyunca mevcut kurallara uyulması çağrısında bulunarak, bu sürede hata yapmamaları gerektiğini ifade etti.
Ölü sayılarının bir süre daha yüksek seyredeceğini belirten Arcuri, "Uzun bir geçiş döneminin başındayız. Şimdiye kadar yapılan fedakarlıkları işe yaramaz hale getirmek affedilemez bir durum olur." dedi.
Bu arada, ülkede Kovid-19'la mücadelede ilk sırada yer alan sağlık çalışanları arasındaki kayıp da artmaya devam ediyor.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, hayatını kaybeden doktor sayısının bugün 5 artışla 94'e yükseldiği, hemşire sayısının da 26'ya çıktığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: İtalya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bin 127'ye yükseldi - Haberler

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