İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21'i buldu

Çin'in Vuhan kentinden yayılan ve dünyanın birçok ülkesinde on binlerce kişiye bulaşan koronavirüs salgınında ölüm ve vaka sayısı giderek artıyor.

21 KİŞİ ÖLDÜ, 65 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkedeki Covid-19 vakalarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Borrelli, koronavirüs salgınında dün 17 olarak açıklanan ölü sayısının 21'e çıktığını açıkladı.

Ülkedeki koronavirüs bulaşan kişi sayısının da toplamda 821'i bulduğunu anlatan Angelo Borrelli, şu ana kadar 46 hastanın sağlığına kavuştuğunu, 64 kişinin ise halen yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bir çok ülkeye yayıldı. Vuhan'daki bir hayvan pazarında ortaya çıktığı iddia edilen virüs, bugün itibariyle 83 bin kişiye bulaştı.

Yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Güney Kore 2 bin 22, Japonya 918, İtalya 650, İran 254, Singapur 96, ABD 60, Kuveyt 45, Tayland 40, Fransa 38, Bahreyn 33, Avustralya 23, Malezya 23, Almanya 21, Birleşik Arap Emirlikleri 19,İspanya 17, Vietnam 16, İngiltere 15, Kanada 14, İsveç 7, Irak 6, Umman 6, Rusya 5, İsviçre 5, Hindistan 3, Filipinler 3, Hırvatistan 3, Yunanistan 3, İsrail 3, Lübnan 3, Avusturya 6, Pakistan 2,Finlandiya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, Mısır 1, Afganistan 1, Azerbeycan 1, Brezilya 1, Gürcistan 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Hollanda 1, Romanya 3, Norveç 1, Danimarka 2, Yeni Zelanda 1."