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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 7 bin 503'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bugün 683 kişi artarak 7 bin 503'e yükseldi.

25.03.2020 21:24 | Son Güncelleme: 25.03.2020 21:24
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 7 bin 503'e yükseldi
İtalya 'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bugün 683 kişi artarak 7 bin 503'e yükseldi.

Ülkede yaklaşık bir ay önce patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin başkentteki Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nde her akşam basın toplantısıyla yeni verileri paylaşan Genel Müdür Angelo Borrelli'nin ateşlenmesi nedeniyle açıklamayı Sivil Savunma yetkilisi Agostino Miozzo yaptı.
Borrelli'nin Kovid-19 taşıyıp taşımadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Miozzo, ülkede koronavirüs vaka sayısının 57 bin 521'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 74 bin 386'ya çıktığını duyurdu.
Dün 8 bin 326 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 1036'lık artışla 9 bin 362'ye ulaştığını ifade eden Miozzo, ölü sayısının da düne göre 683 kişi daha artarak 7 bin 503'e yükseldiğini belirtti.
Yeni vaka sayısında kademeli düşüş söz konusu

Sivil Savunmanın açıkladığı verilerde, vaka sayısı artış hızının 4 gündür kademeli olarak gerilediği gözlendi. İtalya'da 21 Mart Cumartesi günü vaka sayısında günlük 4 bin 821'lik artış kaydedilirken, bu sayının bugün 3 bin 491'e gerilediği görüldü.
Ülkede en çok vaka ve ölü sayısının görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nin Yönetim Başkanı Attilio Fontana da yeni vaka sayısı artışında yavaşlama olduğunu teyit etti.
Bu arada, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) stratejik girişimler genel direktör yardımcısı Dr. Ranieri Guerra, İtalyan radyosuna yaptığı açıklamada, virüsün İtalya'da bu hafta sonuna kadar zirve yapmasını beklediklerini söyledi.

Sağlık çalışanları da Kovid-19 mağduru

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, ülke genelinde bugün 6 doktorun daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetmesiyle salgının başladığı 21 Şubat'tan bu yana ölen sağlık çalışanları sayısı 31'e yükseldi.

Diğer yandan, İtalya'ya 9 uçakla askeri tıbbi ekipman gönderen Rusya'nın yardımları şehirlere dağıtılmaya başlandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, İtalya'ya bu zor durumda Brüksel'in değil, Rusya ve Çin'in ciddi yardım yaptığına işaret etti. Bazı kullanıcılar ise Rus askeri konvoylarının Suriye'de görülen devriye görüntülerine benzer görsellerin İtalyan kara yollarında görülmeye başlandığına dair görüşler paylaştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: İtalya, Güncel

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