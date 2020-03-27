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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9 bin 134'e ulaştı

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bugün 969 kişi artarak, 9 bin 134'e yükseldi.

27.03.2020 20:48 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:48
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9 bin 134'e ulaştı
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bugün 969 kişi artarak, 9 bin 134'e yükseldi.


Ülkede 5 hafta önce başlayan Kovid-19 salgınına ilişkin başkentteki Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde her akşam düzenlenen basın toplantısında günlük verileri, Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri açıkladı.

Görünmez bir düşmana karşı mücadele ettiklerini belirten Arcuri, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 66 bin 414'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 86 bin 498'e çıktığını duyurdu.

Arcuri, dün 10 bin 361 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 589'luk artışla 10 bin 950 olduğunu kaydetti.

Domenico Arcuri, ölü sayısının son 24 saatte 969 kişi daha artarak, 9 bin 134'e yükseldiğini belirtti. Arcuri'nin açıkladığı ölü sayısı, 5 haftadır koronavirüs acil durumundaki ülkede en yüksek günlük ölü sayısı oldu.

Komiser Arcuri, bugün 136 yeni yoğun bakım ünitesi sağladıklarını açıklayarak, halktan kurallara uymaya devam etmelerini istedi.
Bu arada, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü dün ölü sayısını 8 bin 165 olarak açıkladıktan sonra Piyemonte Bölgesi'nde ölen 50 kişinin günlük rapora dahil edilmediği ortaya çıkmıştı. AA muhabirinin Sivil Savunma kaynaklarından edindiği bilgide, resmi rapordan sonra gelen 50 kişinin bugünün raporuna dahil edileceği belirtilmişti.

Acil Tedarik Komiseri Arcuri de bugünkü sayıları açıklarken 9 bin 134 ölü sayısına geç geldiği için dünkü raporda yer almayan 50 kişinin de dahil olduğunu vurguladı.
Öte yandan, ülkede koronavirüse karşı mücadelede ön planda yer alan sağlık çalışanları arasında da virüs hızla yayılmaya devam ederken, bugün kaydedilen ölümlerle toplamda 46 doktorun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün ve vakanın görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nde de bugün 541 kişi yaşamını yitirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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