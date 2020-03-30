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İtalya'da Kovid-19 karantinası, Paskalya sonuna kadar sürecek

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Silvio Brusaferro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülkedeki mevcut karantina tedbirlerinin nisan ortasındaki Paskalya'ya kadar süreceğini açıkladı.

30.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:48
İtalya'da Kovid-19 karantinası, Paskalya sonuna kadar sürecek
İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Silvio Brusaferro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülkedeki mevcut karantina tedbirlerinin nisan ortasındaki Paskalya 'ya kadar süreceğini açıkladı.
Avrupa 'da, Kovid-19 salgınının merkez üssü olan ve şu ana kadar 10 bin 779 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da, Brusaferro, yüksek tirajlı La Repubblica gazetesine konuştu.

Brusaferro, son günlerde kaydedilen verileri değerlendirirken "Bir yavaşlama söz konusu. Eğrinin düz seyrettiğini gözlemliyoruz, halen düşüş belirtisi yok ama daha iyi gidiyor." ifadesini kullandı.
Ülke genelinde Kovid-19'un bulaşmasını önlemek için 10 Mart'tan bu yana uygulanan sıkı karantina tedbirlerinin, Hristiyan aleminin Hz. İsa'nın dirilişi olarak kutladığı 12 Nisan'daki Paskalya Bayramı'na kadar süreceğine işaret etti.
Brusaferro, "Tedbirler, Paskalya sonuna dek sürecek. Verileri incelemeye devam ediyoruz, buna göre nasıl ilerleyeceğimize karar vereceğiz. Şu anda kesin bir şey söyleyemiyorum çünkü salgının evrimi görülmeli. Nihai karar bana bağlı değil." açıklamasında bulundu.
İçinde bulundukları durumdan bir an önce çıkabilmeleri için birbirini takip eden günlerde yeni vaka sayısında düşüşler gözlemlemeleri gerektiğini vurgulayan Brusaferro, devamında da anlamlı düşüşlerin olması gerektiğinin altını çizdi.
Brusaferro, hükümetin aldığı önlemlere kesinlikle saygı duyulması gerektiğine dikkati çekerek az semptom gösterenlerin kendisini mutlaka evde tecrit etmesinin önemini vurguladı.
Kovid-19 nedeniyle "hayatını kaybeden doktor sayısı" artıyor

Öte yandan, ülkede Kovid-19'la mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları da bu virüsten etkilenmeye devam ediyor.
İtalya Tabipler Birliğinin açıkladığı bilgiye göre, son 48 saatte 11 doktor daha yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşam mücadelesini kaybetti.
Salgının başından bu yana ölen doktor sayısı 61'e yükseldi.

Basında, ülke genelinde şu ana kadar 4 bin civarında hemşirenin de enfekte olduğu belirtiliyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Paskalya, Avrupa, İtalya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İtalya'da Kovid-19 karantinası, Paskalya sonuna kadar sürecek - Haberler

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