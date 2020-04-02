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İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 760 kişi artarak 13 bin 915'e çıktı.

02.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:14
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi
İtalya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 760 kişi artarak 13 bin 915'e çıktı.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 21 Şubat'ta patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut Kovid-19 vaka sayısının 83 bin 49'a çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 115 bin 242'ye yükseldiğini bildirdi.

Dün 16 bin 847 olarak açıklanan iyileşen kişi sayısının, bugün 1431 artışla 18 bin 278'e ulaştığını belirten Borrelli, ölü sayısının ise son 24 saatte 760 kişi daha artarak, 13 bin 915'e yükseldiğini bildirdi.
Sivil Savunmanın açıkladığı verilere göre, yeni vaka sayısındaki artış 2000'lerde seyrediyor.
Borrelli, bugün 2 bin 477 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Dün bu sayı 2 bin 937, 31 Mart Salı günü ise 2 bin 107 idi.
Buna göre, ülke genelinde bugüne kadar 581 bin 232 kişiye test yapıldı.
Lombardiya'da ölüm sayısında gerileme
Ülkede en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü Lombardiya'da dün 394 kişi hayatını kaybederken, bugün bu sayının 367'ye gerilediği kaydedildi.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün bugünkü raporuna göre, yaşamını yitiren 12 bin 550 kişiden yüzde 95'i 60 yaş üstünde. Tüm yaş gruplarında öldürücülük oranı ise yüzde 11,8 olarak ölçüldü.
AB Komisyonu Başkanı, İtalya'dan özür diledi

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalyan La Repubblica gazetesine yazdığı mektupta, Avrupa'nın bugün İtalya'nın yanında olduğunu fakat bunun her zaman bu şekilde gelişmediğini belirterek İtalya'dan özür diledi.

İtalya'nın AB ülkeleri arasında Kovid-19'dan en çok etkilenen ülke olduğunu vurgulayan Von der Leyen, "Ortak hareket edilmesi gerekliliği, bu krizin başında fark edilmeliydi ancak herkes içindeki problemlerle meşguldü." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, mektubunda, İtalya'nın bir süredir bazı üyelerle ters düştüğü ekonomik destek yöntemleri konusunda yeni öneriler sıraladı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Birliği, İtalya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi - Haberler

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