Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 170'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 22 bin 170'e yükseldi.

16.04.2020 20:40 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:40
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 170'e yükseldi
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 22 bin 170'e yükseldi.



Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede yaklaşık iki aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede aktif koronavirüs vaka sayısının 106 bin 607'ye ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 168 bin 941'e çıktığını bildirdi.

İyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 702'lik artışla 40 bin 164'e çıktığını ifade eden Borrelli, ölü sayısının ise 525 artarak 22 bin 170'e yükseldiğini belirtti. Borrelli, 1189 yeni Kovid-19 vakası kaydedildiğini vurguladı.
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşün bugün de sürdüğünü anlatan Borrelli, dün 3 bin 79 olan sayının bugün 2 bin 936'ya gerilediğine işaret etti. Yoğun bakımdakilerin sayısı 20 Mart'tan bu yana ilk kez 3 binin altına düştü.
İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Prof. Silvio Brusaferro da verilerde bir süredir gözlemledikleri düşüş eğiliminin devam ettiğini belirtti.

Sivil Savunma'nın verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 178 bin 403 test yapıldı.

Ülkede en fazla ölü ve vaka sayısının olduğu Lombardiya Bölgesi'nde bugün 231 ölüm kaydedildi.

Bu arada, Kovid-19'la mücadelede ilk sırada yer alan sağlık çalışanlarından da ölüm haberi gelmeye devam ediyor. İtalyan Tabipler Birliğinin açıkladığı son bilgiye göre, yaşamını yitiren doktor sayısı 127'ye, hemşire sayısı da 11'e çıktı.

Öte yandan, Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, "Bu virüsü yeneceğiz. Virüsün yol açtığı zararlar göz önüne alındığında buna karşı geliştirilen aşının herkes için zorunlu olacağına dair şüphem yok." ifadelerini kullandı.
Ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasına yönelik tartışmalar
Ülkede ekonomik faaliyetlerin nasıl başlayacağına yönelik tartışmalar da sürüyor. Hükümet kademeli başlamayı öngörürken, bazı bölgelerden 4 Mayıs'ta sosyal mesafe kurallarına uymak koşuluyla topyekun açılış talepleri geliyor.
Lombardiya Bölgesel Yönetimi'nin dün duyurduğu sosyal mesafe, zorunlu maske kullanımı gibi koşullarla 4 Mayıs'ta üretimin kademeli olarak yeniden başlaması ve ekonominin harekete geçirilmesi önerisine Veneto Bölgesi'nden destek geldi.
Veneto Bölgesel Yönetimi Başkanı Luca Zaia, Lombardiya'nın çıkışının haklı olduğunu ifade ederek, "Bugünün teması ya son Kovid-19 vakasına dek her şeyi kapalı tutup, ekonomiyi öldürmek ya da Vuhan örneğinde olduğu gibi virüsle yaşamayı öğrenmek." dedi.
Hükümetin, ölü ve vaka sayısının halen diğer yerlere göre yüksek seyrettiği bu bölgelerden gelen taleplere mesafeli olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Haberler
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Türkiye’de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı Haberler
Türkiye'de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı
Arabistan’ı sarsan cinayet! 500 milyar dolarlık projeyi engelleyen kişi öldürüldü Haberler
Arabistan'ı sarsan cinayet! 500 milyar dolarlık projeyi engelleyen kişi öldürüldü
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti
Metrobüsün neden çarpa çarpa ilerlediği İBB’nin açıklamasıyla belli oldu Haberler
Metrobüsün neden çarpa çarpa ilerlediği İBB'nin açıklamasıyla belli oldu
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Haberler ›› Güncel ››İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 170'e yükseldi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:18: Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama: Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti - Haber 21:18: Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 449'a yükseldi - Haber 21:16: Kovid-19'un getirdiği ekonomik durgunluk yüz binlerce çocuk ölümüne neden olabilir - Haber 21:16: Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 543 bini aştı - Haber 21:16: Belarus'ta Kovid-19'lu 3 kadının bebekleri sağlıklı dünyaya geldi - Haber 20:46: Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber