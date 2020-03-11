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İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 827'ye yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 kişi daha artarak 827'ye yükseldi.

11.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:36
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 827'ye yükseldi
İtalya 'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 kişi daha artarak 827'ye yükseldi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : İtalya, Güncel

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