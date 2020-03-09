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İtalya'da koronavirüs tedbirlerine karşı çıkan cezaevi isyanlarında 6 mahkum öldü

İtalya'da her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüsün hapishanelerde yayılmasını önlemek amacıyla getirilen bazı kısıtlamalar, İtalya genelinde çok sayıda cezaevinde isyana yol açtı. Hapishaneler İdaresi Başkanı Francesco Basentini, isyanlarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

09.03.2020 21:41 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:59

Çin'de ortaya çıkan ardından dünyanın bir çok ülkesine yayılan ve 100 bini aşkın kişiye bulaşan koronavirüsle ilgili İtalya 'da cezaevi tedbirlerine uymayan hükümlüler isyan çıkardı. Ceza evlerinde çıkan isyanlarda 6 kişinin öldüğü öğrenildi.

"AÇIK GÖRÜŞ KALDIRILDI, İSYAN ÇIKTI"

Hapishaneler İdaresi Başkanı Francesco Basentini, Rai 3 televizyonunda katıldığı programda, farklı kentlerde süren isyanlara ilişkin, "Şu anda ölü sayısı 6. Bunlardan 3'ü Modena'daki hapishanede transfer edilmeden önce oldu" dedi. Basentini, her şeyin Salerno kentindeki cezaevinde başladığını belirterek, "Sonrasında bütün ülke geneline yayıldı. Gösterilerin temelinde açık görüşün kaldırılması ve mahkumların sağlık görevlilerinin gece de hapishanede kalmasını istemesi var." ifadelerini kullandı.

KUZEY BÖLGELERE DAHA SIKI ÖNLEMLER

Bu arada Rainews24'ün haberinde, Modena Cumhuriyet Başsavcılığının dünkü olaylara ilişkin soruşturma açtığı, 3 mahkumun ölümünün araştırıldığı ifade edilirken, polise göre bazı ölümlerin aşırı doz uyuşturucudan kaynaklanmış olabileceği de kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle olağanüstü günlerden geçen ve şu ana kadar 463 kişinin öldüğü, 7 bin 375 kişide virüs görüldüğü İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, geçen pazar günü virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla kuzey bölgelere daha sıkı önlemler getiren yeni bir kararname açıklamıştı.

Buna göre, daha önce 11 beldeye uygulanan giriş çıkışların sıkı şekilde kontrol edildiği kırmızı bölge uygulamasının, Milano'nun içinde bulunduğu Lombardiya ile Venedik'in de olduğu 14 kente genişletileceği duyurulmuştu.

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İtalya'da koronavirüs tedbirlerine karşı çıkan cezaevi isyanlarında 6 mahkum öldü

Kaynak: AA

Etiketler : İtalya, Dünya
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