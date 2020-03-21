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İtalya'da Kovid-19'un yayılmasını önlemek için yeni önlemler alınıyor

İtalya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçmek için yeni tedbirler alındı.

21.03.2020 03:48 | Son Güncelleme: 21.03.2020 03:48
İtalya'da Kovid-19'un yayılmasını önlemek için yeni önlemler alınıyor
İtalya 'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçmek için yeni tedbirler alındı.
Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın imzaladığı yeni talimatname doğrultusunda, ülke genelinde tüm park ve bahçeler halkın erişimine kapatılırken, tüm açık hava etkinlikleri de yasaklandı.
Yeni talimatta, halka sadece evinin yakınında bireysel şekilde spor yapması öngörülürken, kişilerin arasına 1 metre mesafe koyması gerekliliği vurgulandı.

Bakan Speranza'nın talimatına göre, ikinci ya da yazlık evlere yapılan seyahatler de yasaklandı. Ülkede demir yolu ve göl kenarlarındaki gıda ve içecek satan büfeler de kapatıldı. Sadece otoyol, hastane ve havaalanlarındaki büfeler açık kalabilecek.
Söz konusu tedbirler 25 Mart'a kadar geçerli olacak, gerekirse bu tarih uzatılacak.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, bazı uzmanlar 23 ile 28 Mart arasında virüsün yayıldığı kişi sayısının zirve yapmasını bekliyor.
Başbakan Giuseppe Conte, 9 Mart'ta imzaladığı kararnameyle, ülke genelinde serbest dolaşımı yasaklayan, evden zorunlu ihtiyaçlar dışında çıkışları sınırlandıran sıkı karantina tedbirlerini uygulamaya koymuş, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteleri, tüm spor müsabakalarını 3 Nisan'a kadar askıya almıştı.
Koronavirüs dolayısıyla 4 bin 32 kişinin öldüğü ülkede, 37 bin 860 kişi tedavi görüyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler : fahrettin koca, Koronavirüs, İtalya, Güncel

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