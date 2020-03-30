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Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti

Son dakika: Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan İtalya'da vaka sayısı 100 bini aştı. Ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 812 artarak 11 bini aştı.

30.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:32

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınının en çok etkilediği Avrupa ülkesi olan İtalya 'da, Kovid-19 bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede, ölümcül virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 812 artarak 11 bini geçti. Toplam vaka sayısı ise 100 bini aştı.

HOLLANDA VE İSPANYA'DA DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Öte yandan, İspanya'daki koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 812 kişi daha artarak 7 bin 340'a ulaştı. Hollanda'da ise Kovid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 93 artarak 864'e, vaka sayısı da 884 artışla 11 bin 750'ye çıktı.

Ayrıca, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti.

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Son dakika: İtalya’da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti

Kaynak: AA

Etiketler: İtalya, Güncel

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İtalya'da yeni tip koronavirüsden ölenlerin sayısı 11 bini geçti

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