- İtalya
'da Libya
krizine çözüm aranıyor
PALERMO - İtalya'nın Palermo
kentinde düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı'nda Libya'daki siyasi istikrarsızlığa çözüm aranıyor. Libya'da siyasi istikrarsızlık ve çatışmalar 2011 yılından beri devam ediyor. İtalya'nın Palermo şehrinde düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı'nda Libya'daki siyasi istikrarsızlığa çözüm aranıyor. Konferansa çok sayıda ülkenin temsilcisi, Birleşmiş Milletlerin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi delegeleri de katıldı.Konferansa Türkiye
'yi temsilen katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçtiğimiz gün İtalya Başbakanı Giuseppe Conte tarafından heyet başkanlarına verilen akşam yemeğine katılmıştı. Oktay, bugün genel çalışma oturumunda katılımcılara hitap edecek.