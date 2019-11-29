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İtalya'da öğrenciler iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi için meydanlara indi

İtalya'da öğrenciler iklim değişikliğine dikkat çekmek için "Gelecek için Cumalar" adıyla kortej ve miting düzenledi.

29.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:06İtalya'da öğrenciler iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi için meydanlara indi
'da öğrenciler iklim değişikliğine dikkat çekmek için "Gelecek için Cumalar" adıyla kortej ve miting düzenledi.

Daha önce küresel çapta her yıl 15 Mart, 24 Mayıs ve 27 'de düzenlenen ve bugün dördüncüsü organize edilen "İklim Grevi" etkinlikleri kapsamında, İtalya'nın başkenti başta olmak üzere, Milano, Torino, Bologna, Napoli, Palermo gibi kentlerde yürüyüş ve mitingler yapıldı.
İspanya'nın başkenti Madrid'de gelecek hafta yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) öncesinde İtalya'daki öğrenciler, iklim aktivisti Greta Thunberg'in çağrısıyla meydanlara indi.

İtalya'da son dönemde oylarını yükselten aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini ve söylemlerine karşı ortaya çıkan "Sardalyalar" isimli sivil inisiyatif de çevreci gençlerin eylemlerine destek verdi.

Roma'da yaklaşık 20 bin öğrencinin katılımıyla Repubblica meydanından başlayan yürüyüş, Popolo meydanında sona erdi.

Romalı öğrenciler, "İklim krizinin eşiğindeyiz" mesajı verirken, hükümetlere ve büyük firmalara çevreyi koruma çağrısı yaptı.

Öğrenciler, "İklim için cumayı bloke et", "Dünyanı koru", "İklimi mahvettiniz", "Plastiksiz bir dünya", "Başka dünya yok" yazılı dövizler taşıdı.

İtalya, Eylül, Roma, Güncel

Kaynak: AA

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