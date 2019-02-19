İtalya'da Öğretmenlere 'Şeytan' Dersi

İtalya
'da devlet okullarında çalışan 200 öğretmen, eğitim programlarına ek olarak şeytan çıkarma dersleri almak için başvuruda bulundu. İtalya'da halen özel eğitim almış Katolik din adamları tarafından her yıl 500 bin şeytan çıkarma seansı yapıldığı hatırlatıldı. Matte Salvini'nin başkanlığını yaptığı sağ kanat parti mensubu olan İtalya Eğitim Bakanı Katolik Marco Bussetti; eğitimcilerin, farklı görünümler altında gizlenen şeytanla mücadele edecek şekilde donanım kazanması gerektiğini söyledi. Bakanlık, özellikle din dersi öğretmenlerine yönelik olan şeytan çıkarma, şeytanla baş etme ve şeytandan kurtulma dualarını içeren 40 saatlik bir eğitim teklif ediyor. Şeytan baş edebilme eğitiminin Vatikan
Papalık Üniversitesi tarafından karşılanacağı kaydedildi. Roma
da her bahar 250 rahibin katıldığı şeytan kovma ayini düzenlediği hatırlatıldı.
(İHA)
İtalya
Kaynak: İHA