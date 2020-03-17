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İtalya'da ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 345 kişi artarak 2 bin 503'e yükseldi.

17.03.2020 20:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:44
İtalya'da ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi
İtalya 'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 345 kişi artarak 2 bin 503'e yükseldi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İtalya, Ekonomi

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