İtalya'da ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 345 kişi artarak 2 bin 503'e yükseldi.
17.03.2020 20:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:44
İtalya 'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 345 kişi artarak 2 bin 503'e yükseldi.
Kaynak: Dunya.com
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