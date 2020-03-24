Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İtalya'da otoyollardaki akaryakıt istasyonları kapatılıyor - Haberler

İtalya'da otoyollardaki akaryakıt istasyonları kapatılıyor

İtalya'da korona virüsü nedeniyle hızla artan ölü ve vaka sayıları nedeniyle akaryakıt istasyonları Çarşamba gününden itibaren kapatılacak.

24.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:58
İtalya'da otoyollardaki akaryakıt istasyonları kapatılıyor
İtalya 'da korona virüsü nedeniyle hızla artan ölü ve vaka sayıları nedeniyle akaryakıt istasyonları Çarşamba gününden itibaren kapatılacak.

Korona virüsünün Avrupa'daki merkezi haline gelen İtalya, ülke genelinde alınan yeni tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeye çalışıyor. İtalya'da Çarşamba gününden sonra otoyollardaki benzin istasyonlarının kapatılmasına karar verildi. Yasağın bununla da sınırlı kalmayacağını belirten sektör yetkilileri, kararın ülkedeki diğer benzin istasyonlarının da kapanmasına kadar gideceğini belirtti. Yetkililer, getirilen kapatma kararıyla halkın başka yerlere seyahatine sınırlama getirileceğini, böylelikle virüsün daha fazla yayılmasının engellenmesinin hedeflendiğini ifade etti. - ROMA

Kaynak: İHA

Etiketler : Çarşamba, İtalya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı Haberler
Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı
Ankara’da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Haberler
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
İhsan Amca’ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi Haberler
İhsan Amca'ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haberler
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Haberler
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz Haberler
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor! Haberler
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor!

Son Dakika Güncel Haberleri

18:41: Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyede - Haber 18:40: DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Haber 18:40: Tepki çeken videoya gözaltı (2) - Haber 18:40: Günün özeti - Haber 18:40: ADALAR'DA KORONAVİRÜS SESSİZLİĞİ... SOKAKLAR BOŞ, DÜKKANLAR KAPALI - Haber 18:14: Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi - Haber 18:06: Son Dakika: İhsan Amca'nın korkutarak video çeken gence evden çıkma yasağı ve huzurevini ziyaret etme cezası verildi - Haber 17:47: İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz - Haber 17:13: Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı - Haber 17:11: 4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading