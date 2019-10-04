Haberler » Güncel » Haber

İtalya'da polis merkezinde silahlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı

İtalya'da polis merkezine götürülen 2 soyguncudan biri, polis memurunun silahını alarak ateş açtı.

04.10.2019 19:47İtalya'da polis merkezinde silahlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı
İtalya'da polis merkezine götürülen 2 soyguncudan biri, polis memurunun silahını alarak ateş açtı. Polisin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 5 polis memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polislerden 2'sinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Trieste kentindeki Trieste Polis Merkezi'ne götürülen 2 soyguncudan biri, polisin silahını alarak ateş açtı. Polislerin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada, 5 polis memuru yaralanırken, 2 soyguncudan biri de yaralandı. Silahlı soyguncunun polis merkezinden çıktığı, merkezin önünde park halindeki polis aracına binerek kaçmaya çalıştığı, ancak polis memurları tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
Yerel medya, hastaneye kaldırılan 5 polisten 2'sinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



İtalya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:36 Irak Başbakanı Abdulmehdi'den sokağa çıkma yasağının kaldırılması talimatı
00:34 Brüksel'de klasik Türk ve Batı müziği buluştu
00:32 Büyükçekmece'de servis midibüsü devrildi: 5 yaralı
00:26 AYTO 6 yıldır uçurmaya devam ediyor
00:25 Kırklareli -trakya'da beklenen yağış başladı
00:24 Trafik kazası: 2 ölü
00:21 Hatay'da, traktörün çarptığı asker şehit oldu