Haberler » 3. Sayfa » İtalya'da salgından ölenlerin sayısı 14'e yükseldi - Haberler

İtalya'da salgından ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

İtalya'da korona virüsü teşhisi konulan 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 14'e yükseldi.

27.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:38İtalya'da salgından ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
'da korona virüsü teşhisi konulan 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 14'e yükseldi.

'da yeni tip korona virüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı İtalya'da 2 yeni ölüm vak'ası daha bildirildi. Sivil Savunma Ajansı Başkanı Angelo Borrelli yaptığı açıklamada, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede salgında ölenlerin sayısının 14'e yükseldiğini söyledi. Borrelli, ülkedeki toplam vak'a sayısının ise 528'e çıktığını ifade etti. - ROMA

Avrupa, İtalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 17:41:14