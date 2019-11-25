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İtalya'da sel suları viyadük çökertti

İtalya'da yoğun yağış taşkınlara ve sele neden oldu.

25.11.2019 09:57 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:57İtalya'da sel suları viyadük çökertti

'da yoğun yağış taşkınlara ve sele neden oldu. Bazı bölgelerde evleri su basarken suya kapılan araçlar zarar gördü. Savona-Torino kara yolunda viyadük çökerken, yol çift yönlü trafiğe kapatıldı.

İtalya'da yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları etkisini göstermeye devam ediyor. Aşırı yağışın görüldüğü ülkenin kuzeyinde bulunan Savona ile Torino arasında A6 otoyolunda bulunan viyadük, yağışların toprağı kaydırması nedeniyle sebebiyle çöktü. İtalya İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri Vigili del Fuoco, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sebebiyle otoyol, çift yönlü trafiğe kapatıldı. Bazı bölgeleri su basarken, Bologna yakınlarındaki Calderara yerleşim yerinde ise araçlar sürüklenerek zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çöken viyadüğün havadan görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Su basan bir bölgenin havadan görüntüsü

Calderara'da hasar görmüş araçlar



İtalya, Güncel

Kaynak: DHA

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