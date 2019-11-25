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İtalya'da sel suları viyadük çökertti

İtalya'da sel suları viyadük çökerttiİtalya, (DHA)- İtalya'da yoğun yağış taşkınlara ve sele neden oldu.

25.11.2019 10:07 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:10
'da sel suları viyadük çökertti
İtalya, (DHA)- İtalya'da yoğun yağış taşkınlara ve sele neden oldu. Bazı bölgelerde evleri su basarken suya kapılan araçlar zarar gördü. Savona-Torino kara yolunda viyadük çökerken, yol çift yönlü trafiğe kapatıldı.
İtalya'da yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları etkisini göstermeye devam ediyor. Aşırı yağışın görüldüğü ülkenin kuzeyinde bulunan Savona ile Torino arasında A6 otoyolunda bulunan viyadük, yağışların toprağı kaydırması nedeniyle sebebiyle çöktü. İtalya İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri Vigili del Fuoco, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sebebiyle otoyol, çift yönlü trafiğe kapatıldı. Bazı bölgeleri su basarken, Bologna yakınlarındaki Calderara yerleşim yerinde ise araçlar sürüklenerek zarar gördü.
İtalya'da sel suları viyadük çökertti

İtalya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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