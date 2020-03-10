İtalya'da serbest dolaşım sınırlandırıldı
İtalya Başbakanı Conte, yeni tip koronavirüse karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını açıkladı.
10.03.2020 00:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 00:31
İtalya Başbakanı Conte, yeni tip koronavirüse karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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